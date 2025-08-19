Сергей Пиняев: «Не буду горевать, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Посмотрим, как жизнь сложится. Может, когда-нибудь попробую свои силы в Европе»
Сергей Пиняев заявил, что не расстроится, если не поиграет в Европе.
«Я в «Локомотиве», зачем мне другой топ-клуб в России? А про Европу – я никогда не расстроюсь, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Точно не буду горевать. Посмотрим, как жизнь сложится, может быть, когда-нибудь попробую свои силы в Европе», – заявил полузащитник железнодорожников.
Пиняев также прокомментировал слухи об интересе «Арсенала».
«Надо узнать у них», – сказал 20-летний футболист.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
