Сергей Пиняев: «Не буду горевать, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Посмотрим, как жизнь сложится. Может, когда-нибудь попробую свои силы в Европе»

Сергей Пиняев заявил, что не расстроится, если не поиграет в Европе.

«Я в «Локомотиве », зачем мне другой топ-клуб в России? А про Европу – я никогда не расстроюсь, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Точно не буду горевать. Посмотрим, как жизнь сложится, может быть, когда-нибудь попробую свои силы в Европе», – заявил полузащитник железнодорожников.

Пиняев также прокомментировал слухи об интересе «Арсенала ».

«Надо узнать у них», – сказал 20-летний футболист.