Гвардиола о решении сбрить усы: «Дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться»

Пеп Гвардиола объяснил решение сбрить усы влиянием дочери.

Во время предсезонной подготовки главный тренер «Манчестер Сити» предстал в новом облике , но после начала чемпионата Англии побрился.

– Усы, главный трансфер сезона...

– Их больше нет.

– Моя дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться, – сообщил Гвардиола.