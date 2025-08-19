Гвардиола о решении сбрить усы: «Дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться»
Пеп Гвардиола объяснил решение сбрить усы влиянием дочери.
Во время предсезонной подготовки главный тренер «Манчестер Сити» предстал в новом облике, но после начала чемпионата Англии побрился.
– Усы, главный трансфер сезона...
– Их больше нет.
– Их больше нет.
– Моя дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться, – сообщил Гвардиола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Men in Blazers
