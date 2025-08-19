«Ноттингем» продал купленного год назад 204-сантиметрового вратаря Мигела «Палмейрасу» за 6 млн евро с учетом бонусов
«Ноттингем Форест» продал Карлоса Мигела.
Голкипер ростом 204 сантиметра, купленный за 23 млн реалов (3,3 млн фунтов) в июле 2024 года, вернулся в Бразилию, заключив пятилетний контракт с «Палмейрасом».
По сведениям Globo Esporte, за 80% прав на вратаря заплатили 34,7 млн реалов (5,5 млн евро), еще 3,1 млн реалов (500 тысяч евро) предусматривается в виде бонусов. Также «Палмейрас» в случае перепродажи отдаст 20% «Ноттингему».
Карлос Мигел не провел ни одного матча в АПЛ, но дважды сыграл в Кубке Англии и еще раз – в Кубке английской лиги. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: palmeiras.com.br
А что теперь делать со Станковичем?26603 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Палмейраса»
