Тренер вратарей «Ноттингема» Барбоза ударился головой о скамейку запасных, празднуя гол Вуда «Брентфорду». Ему наложили 6 швов

Тренер «Ноттингем Форест» получил травму, празднуя гол в матче с «Брентфордом».

В матче 1-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» одержал домашнюю победу со счетом 3:1.

После того, как форвард хозяев Крис Вуд открыл счет на 5-й минуте матча, тренер вратарей «Ноттингема » Руй Барбоза во время празднования ударился о скамейку запасных. Медицинская бригада команды оказала Барбозе помощь.

«Ему наложили шесть швов! Это был неприятный удар, тяжелый удар. У него кружилась голова», – сказал главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту после матча.