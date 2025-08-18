Тренер вратарей «Ноттингема» Барбоза ударился головой о скамейку запасных, празднуя гол Вуда «Брентфорду». Ему наложили 6 швов
Тренер «Ноттингем Форест» получил травму, празднуя гол в матче с «Брентфордом».
В матче 1-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» одержал домашнюю победу со счетом 3:1.
После того, как форвард хозяев Крис Вуд открыл счет на 5-й минуте матча, тренер вратарей «Ноттингема» Руй Барбоза во время празднования ударился о скамейку запасных. Медицинская бригада команды оказала Барбозе помощь.
«Ему наложили шесть швов! Это был неприятный удар, тяжелый удар. У него кружилась голова», – сказал главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту после матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
