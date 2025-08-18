Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»

Сергей Ташуев считает, что «Краснодару» по силам защитить чемпионский титул.

«Если говорить о стиле «Краснодара », я привил его команде когда-то, а Сергей Николаевич Галицкий поддержал. Сегодня, уверен, они с Мусаевым обсуждают, как улучшить качество футбола, и Мурад действительно этого хочет – я в этом убежден, так как беседовал с ним.

Очевидно, что «Краснодар» движется в правильном направлении: креативный, нестандартный, но при этом сбалансированный футбол, позволяющий добиваться результата. Это современный футбол. Команда готова бороться за второе чемпионство подряд», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад: «Я приложил руку к чемпионству. Я вывел команду в РПЛ, изменил стиль и психологию»