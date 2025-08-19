Ташуев о работе: «Мной интересуются в командах из еврокубков. Инноваций полно, идей хватает – хочется фундаментально выстраивать клуб»

Сергей Ташуев заявил, что им интересуются зарубежные клубы.

В прошлом сезоне специалист возглавлял «Ахмат».

– У меня есть варианты работы в клубах из Первой лиги и даже в зарубежных командах, выступающих в еврокубках, они интересуются мной.

В СМИ всплыла информация про «Торпедо », но я об этом не в курсе.

У меня сил и инноваций полно, а идей хватает – хочется фундаментально выстраивать клуб, играть в свой футбол – атакующий, настроенный на результат.

– Зарубежный клуб?

– Не хочу озвучивать команду и страну, но это ближнее зарубежье. Мне поступил звонок, спросили, насколько я готов к работе там, если поступит предложение.

Этот клуб, вероятно, будет играть в Лиге Европы , а может и в Лиге чемпионов.

Я сказал, что, когда будет тема, тогда и будем разговаривать – на данный момент там работает тренер, – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев .