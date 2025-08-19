Ташуев о работе: «Мной интересуются в командах из еврокубков. Инноваций полно, идей хватает – хочется фундаментально выстраивать клуб»
В прошлом сезоне специалист возглавлял «Ахмат».
– У меня есть варианты работы в клубах из Первой лиги и даже в зарубежных командах, выступающих в еврокубках, они интересуются мной.
В СМИ всплыла информация про «Торпедо», но я об этом не в курсе.
У меня сил и инноваций полно, а идей хватает – хочется фундаментально выстраивать клуб, играть в свой футбол – атакующий, настроенный на результат.
– Зарубежный клуб?
– Не хочу озвучивать команду и страну, но это ближнее зарубежье. Мне поступил звонок, спросили, насколько я готов к работе там, если поступит предложение.
Этот клуб, вероятно, будет играть в Лиге Европы, а может и в Лиге чемпионов.
Я сказал, что, когда будет тема, тогда и будем разговаривать – на данный момент там работает тренер, – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.