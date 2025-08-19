Рэшфорд сравнил Ямаля с Роналдо в плане влияния на игру: «Ламин – самый талантливый из всех молодых футболистов, с которыми я играл»

Маркус Рэшфорд сравнял Ламина Ямаля с Роналдо.

«Да, он самый талантливый из всех [молодых игроков], с которыми я играл. Я видел мало игроков, которые оказывали бы такое влияние на игру. Возможно, Роналдо, «Феномен».

Оказывать такое влияние на поле в столь юном возрасте – это невероятно. У него впереди долгая карьера, и я надеюсь, что он сохранит свой уровень и даже повысит его», – сказал нападающий «Барселоны».

Рэшфорд о Ямале: «Если он не выиграет «Золотой мяч» в этом году, то сделает это в будущем. Ламин – топ-талант. Удивительно, насколько он зрелый для своего возраста»