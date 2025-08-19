«Наполи» рассматривает трансфер 38-летнего Варди на фоне травмы Лукаку

«Наполи» интересуется Джейми Варди.

38-летний форвард находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Лестером ».

Как сообщает Daily Mail, неаполитанцы включили Варди в список возможных вариантов на позицию нападающего после травмы Ромелу Лукаку , из-за которой бельгиец пропустит три месяца.

В прошлом сезоне АПЛ англичанин забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах. Его подробная статистика – здесь .