5

«Наполи» рассматривает трансфер 38-летнего Варди на фоне травмы Лукаку

«Наполи» интересуется Джейми Варди.

38-летний форвард находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Лестером».  

Как сообщает Daily Mail, неаполитанцы включили Варди в список возможных вариантов на позицию нападающего после травмы Ромелу Лукаку, из-за которой бельгиец пропустит три месяца.

В прошлом сезоне АПЛ англичанин забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах. Его подробная статистика – здесь

А что теперь делать со Станковичем?25380 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoДжейми Варди
возможные трансферы
logoРомелу Лукаку
logoпремьер-лига Англия
logoЛестер
logoНаполи
logoсерия А Италия
