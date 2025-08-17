«Реал Сосьедад»: «Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться»

В «Реал Сосьедад» заявили, что Арсен Захарян близок к возвращению на поле.

Накануне «Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в гостевом матче 1-го тура Ла Лиги. Захарян в заявку на матч не вошел.

«Тренеру пришлось исключить двух футболистов из состава, чтобы сформировать заявку из 23 игроков. Потому он решил заменить Арсена. Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».