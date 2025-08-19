Переход Гонсалвеса в ЦСКА вероятен после финала межконтинентального Кубка U-20 («СЭ»)
Появилась дата возможного трансфера Матеуса Гонсалвеса в ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресса», переход полузащитника «Фламенго» в московский клуб с высокой вероятностью произойдет после финала межконтинентального Кубка U-20, который состоится 23 августа.
Источники издания отмечают, что переход 20-летнего Гонсалвеса вероятен, «на это есть очень хорошие шансы».
В текущем сезоне чемпионата Бразилии игрок провел 4 матча за «Фламенго». Его статистика – здесь.
А что теперь делать со Станковичем?24879 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
