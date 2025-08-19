Переход Гонсалвеса в ЦСКА вероятен после финала межконтинентального Кубка U-20 («СЭ»)

Появилась дата возможного трансфера Матеуса Гонсалвеса в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», переход полузащитника «Фламенго » в московский клуб с высокой вероятностью произойдет после финала межконтинентального Кубка U-20, который состоится 23 августа.

Источники издания отмечают, что переход 20-летнего Гонсалвеса вероятен, «на это есть очень хорошие шансы».

В текущем сезоне чемпионата Бразилии игрок провел 4 матча за «Фламенго». Его статистика – здесь .