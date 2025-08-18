ЦСКА и «Зенит» хотят подписать Бельтрана, сообщили в «Фиорентине»: «Значительные предложения. Игроку предстоит принять решение»

В «Фиорентине» подтвердили наличие предложений по Лукасу Бельтрану из РПЛ.

Ранее сообщалось , что итальянский клуб принял предложение ЦСКА по аргентинскому форварду на сумму 10 миллионов евро.

«В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита ». Значительные предложения. Теперь игроку предстоит принять решение о своем будущем», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

В прошлом сезоне Бельтран забил 5 голов и сделал 4 голевых передачи в 33 матчах Серии А. Статистику футболиста можно найти здесь .