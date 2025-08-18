ЦСКА и «Зенит» хотят подписать Бельтрана, сообщили в «Фиорентине»: «Значительные предложения. Игроку предстоит принять решение»
В «Фиорентине» подтвердили наличие предложений по Лукасу Бельтрану из РПЛ.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб принял предложение ЦСКА по аргентинскому форварду на сумму 10 миллионов евро.
«В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита». Значительные предложения. Теперь игроку предстоит принять решение о своем будущем», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».
В прошлом сезоне Бельтран забил 5 голов и сделал 4 голевых передачи в 33 матчах Серии А. Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
