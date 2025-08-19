Фанаты «Ниццы» запустили петицию против Рэтклиффа и потребовали ухода Ineos. Предпринимателя обвиняют в отсутствии интереса к клубу после покупки акций «МЮ»

Фанаты «Ниццы» потребовали ухода Джима Рэтклиффа из клуба.

В воскресенье фанаты французского клуба запустили онлайн-петицию против Ineos, владеющей клубом с 2019 года, и ее владельца Джима Рэтклиффа , сообщает RMC Sport. Болельщики недовольны отсутствием у инвесторов интереса к клубу и недостатком вложений.

В тексте петиции упоминаются высказывания Рэтклиффа, сделанные в марте прошлого года – владелец Ineos заявил, что не смотрит матчи «Ниццы», потому что команда «слишком слабая». По мнению фанатов, предприниматель перестал интересоваться делами «Ниццы» после покупки акций «Манчестер Юнайтед» в 2023 году.

«Этот фарс продолжался достаточно долго, Джим Рэтклифф! «Ницца » стала гайкой, которая держит колесо в телеге. А мы – дойными коровами, которые покупают футболки и билеты... Конечно, они только этого и ждут. Трансферное окно – это катастрофа, без курса, без осмысленности, в спешке.

Найдите покупателя как можно быстрее, если еще не сделали этого, и уходите! Клуб выиграет, избавшись от этого бремени, которое становится невыносимым», – говорится в заявлении.

В первые сутки после публикации петиция собрала 1450 подписей.

В первом туре Лиги 1 «Ницца» уступила дома «Тулузе» (0:1). После матча болельщики освистали команду.

«Запустить петицию нас сподвигло не поражение от «Тулузы». Главными причинами были гнев и сообщения, которые мы получали от множества болельщиков. Если в начале было что-то хорошее, то сегодня больше нет ни курса, ни инвестиций.

С момента приобретения Рэтклиффом «Манчестер Юнайтед » в 2023 году мы видим, что ему наплевать на «Ниццу». Его заявления о том, что он не смотрит матчи команды, были неуважительными и вызвали беспокойство», – сказал один из создателей петиции Лорис Де Грегорио.