Рэтклифф не может договориться о выкупе земли под новый стадион «МЮ». Владеющая ей компания хочет 400 млн фунтов, Джим оценивает ее в 50 млн. Сроки строительства могут сдвинуться

Строительство нового стадиона «Манчестер Юнайтед» может быть отложено.

The Guardian сообщает, что на планы возвести арену на 100 000 мест рядом с «Олд Траффорд» влияют разногласия по поводу цены земли.

Клуб хочет приобрести территорию, используемую под железнодорожный грузовой терминал, и вел переговоры с компанией Freightliner, которая владеет и управляет объектом, но они зашли в тупик.

Организация готова переехать из Траффорд Парк в близлежащий район Сент-Хеленс, но запрашивает за землю около 400 миллионов фунтов, тогда как «Юнайтед» оценивает ее в 40-50 миллионов фунтов. Джим Рэтклифф, совладелец «МЮ», ясно дал понять, что такая сумма его не устраивает. Источник газеты сообщил, что Freightliner «держит «Юнайтед» за горло».

Рэтклифф поставил цель завершить строительство к 2030 году, и клуб надеялся начать подготовительные работы к концу этого года, но неспособность договориться о покупке участка, вероятно, сдвинет сроки.

На данном этапе у «Юнайтед» есть несколько вариантов: повысить предложение, дождаться, пока Freightliner снизит цену, или сократить проект, чтобы земля терминала не понадобилась.

Также возможно, что так называемая Муниципальная корпорация развития «Олд Траффорд», возглавляемая Себастьяном Коу, может выдать ордер на принудительный выкуп земли, хотя это приведет к юридическим спорам и дополнительным задержкам.