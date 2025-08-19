Тренер «Эвертона» Мойес о пенальти «Лидса»: «До последнего буду утверждать, что его не было. Арбитры слабо отработали в 1-м туре, много сомнительных решений»

Дэвид Мойес раскритиковал судейство в АПЛ после 1-го тура.

В понедельник «Эвертон» в гостях уступил «Лидсу » (0:1), пропустив на 84-й минуте с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку капитану «ирисок» Джеймсу Тарковски. Лукас Нмеча реализовал 11-метровый. Судил встречу Крис Кавана.

«Я до последнего буду утверждать, что это не пенальти, я действительно считаю, что там его не было. Я подходил к судье. Судья, по сути, сказал, что это не его решение, а ВАР, это они так решили.

Я вообще считаю, что арбитры слабо отработали в первом туре. Было много сомнительных решений, и это – одно из них», – сказал главный тренер «Эвертона ».