«Лидс» – первый за 17 лет победитель Чемпионшипа, выигравший матч первого тура АПЛ

«Лидс» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче 1-го тура АПЛ.

Букмекеры давали коэффициент 1.63 на то, что «Лидс», выигравший Чемпионшип в сезоне-2024/25, не сможет победить клуб из Ливерпуля. На победу команды Даниэля Фарке можно было поставить за 2.40.

Это первая победа лучшей команды Чемпионшипа в дебютном матче сезона АПЛ с 2007 года – тогда «Сандерленд» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.