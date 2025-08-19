  • Спортс
Гафин о Карпине: «Динамо» не искало волшебника, чудес в футболе не бывает – есть системная работа. Оценивать результат будем в конце сезона»

Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» не ждет чудес от Валерия Карпина.

– Логичный вопрос в данной ситуации, тем более что в лиге уже есть примеры смены главного тренера – каков кредит доверия Карпину?

– Мы все вместе работаем – и будем оценивать результат команды в конце сезона, а уж точно не после первых же матчей. Прошла лишь стартовая часть турнира, впереди еще много игр. Мы в принципе никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. Мы должны друг другу доверять, друг друга поддерживать – и смотреть в будущее с оптимизмом.

– Пока же получается, как с первыми итогами работы Хиддинка в России – что Гус, что Валерий Георгиевич не волшебники.

– Мы и не искали волшебника, чудес в футболе не бывает. Есть системная работа и ее результаты, – сказал глава совета директоров «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
