Гафин о Карпине: «Динамо» не искало волшебника, чудес в футболе не бывает – есть системная работа. Оценивать результат будем в конце сезона»
Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» не ждет чудес от Валерия Карпина.
– Логичный вопрос в данной ситуации, тем более что в лиге уже есть примеры смены главного тренера – каков кредит доверия Карпину?
– Мы все вместе работаем – и будем оценивать результат команды в конце сезона, а уж точно не после первых же матчей. Прошла лишь стартовая часть турнира, впереди еще много игр. Мы в принципе никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. Мы должны друг другу доверять, друг друга поддерживать – и смотреть в будущее с оптимизмом.
– Пока же получается, как с первыми итогами работы Хиддинка в России – что Гус, что Валерий Георгиевич не волшебники.
– Мы и не искали волшебника, чудес в футболе не бывает. Есть системная работа и ее результаты, – сказал глава совета директоров «Динамо».
А что теперь делать со Станковичем?24381 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости