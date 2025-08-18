«При Личке «Динамо» играло в атакующий, зрелищный футбол, а при Карпине игроки вообще не понимают, что от них требуют. Ни в одном матче не показали фееричную игру». Дьяков о москвичах

Виталий Дьяков оценил игру «Динамо» при Валерии Карпине.

В 5-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 1:3. «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

«В «Динамо» большие проблемы – и с игрой, и с набиранием очков. Если при Личке команда играла в атакующий, зрелищный футбол, то при Карпине игроки вообще не понимают, что от них требуют. Ни в одном матче бело-голубые не показали фееричную игру.

Да, новый главный тренер привнес в игру «Динамо» выходы из обороны через короткий пас, но ошибки в своей штрафной как были, так и остались. В атаке же «Динамо» при Карпине выглядит очень плачевно», – сказал бывший футболист «Динамо».

Гафин о «Динамо»: «У Лички был футбол с максимальным креном на атаку, а у Карпина – попытка сбалансировать игру»