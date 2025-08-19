  • Спортс
  • Пивоваров о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Контракт с тренером заключен не на семь матчей»
34

Пивоваров о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Контракт с тренером заключен не на семь матчей»

Павел Пивоваров оценил возможность отставки Валерия Карпина из «Динамо».

Бело-голубые под руководством специалиста выиграли две из семи игр в нынешнем сезоне.

В Мир РПЛ команда набрала 5 очков в 5 матчах.

– Есть ли вероятность отставки Валерия Карпина до паузы на сборные?

– Что за вопросы вы задаете? Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр. Мы поддерживаем тренера и понимаем, что команде нужно время, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
Павел Пивоваров
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
