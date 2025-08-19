Пивоваров о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Контракт с тренером заключен не на семь матчей»
Павел Пивоваров оценил возможность отставки Валерия Карпина из «Динамо».
Бело-голубые под руководством специалиста выиграли две из семи игр в нынешнем сезоне.
В Мир РПЛ команда набрала 5 очков в 5 матчах.
– Есть ли вероятность отставки Валерия Карпина до паузы на сборные?
– Что за вопросы вы задаете? Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр. Мы поддерживаем тренера и понимаем, что команде нужно время, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
