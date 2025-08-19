Терехин о «Динамо»: «При Личке в обороне были огрехи, но команда хотя бы забивала. Могла пропустить три, три забить. Надо в нападение кого-то брать»

Олег Терехин поделился мыслями относительно игры «Динамо».

Команда тренера Валерия Карпина уступила ЦСКА (1:3) в матче пятого тура Мир РПЛ.

– Семь мячей в двух встречах. Как это объяснить?

– Трудно. При Личке в обороне тоже были огрехи, но команда хотя бы забивала. Могла пропустить три, но три забить.

Надо сейчас в нападение кого-то брать. Сергеев – это хорошо, но нужен кто-то еще. Надо забивать.

Если бы «Динамо» забило первым, игра сложилась бы совсем по-другому. ЦСКА пришлось бы отыгрываться. Бело-голубые забили бы еще. А оборона как-нибудь выстроится. Там все проще.

– Вы уверены, что Карпина никто до зимы трогать не будет?

– Да. А смысл? Все перестраивается. С Карпиным подписали контракт на три года. Пусть работает, – сказал бывший нападающий «Динамо » Олег Терехин .