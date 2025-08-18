4243 зрителя посетили матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала в Саранске, по данным РПЛ

4243 зрителя посетили игру «Пари НН» с махачкалинским «Динамо».

Матч 5-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:0 в пользу команды тренера Алексея Шпилевского.

Игра состоялась в Саранске на «Мордовия Арене ». На игре было 4243 болельщика, согласно данным официального сайта РПЛ.

«Пари НН » набрал первые очки в текущем розыгрыше лиги. До этого у него было 4 поражения подряд.

23 августа «Пари НН» сыграет с московским «Динамо» на выезде. «Динамо » Махачкала проведет матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Напомним, по причине ремонтных работ «Пари НН» проводит домашние матчи на резервных стадионах.