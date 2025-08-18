4243 зрителя посетили матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала в Саранске, по данным РПЛ
4243 зрителя посетили игру «Пари НН» с махачкалинским «Динамо».
Матч 5-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:0 в пользу команды тренера Алексея Шпилевского.
Игра состоялась в Саранске на «Мордовия Арене». На игре было 4243 болельщика, согласно данным официального сайта РПЛ.
«Пари НН» набрал первые очки в текущем розыгрыше лиги. До этого у него было 4 поражения подряд.
23 августа «Пари НН» сыграет с московским «Динамо» на выезде. «Динамо» Махачкала проведет матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Напомним, по причине ремонтных работ «Пари НН» проводит домашние матчи на резервных стадионах.
А что теперь делать со Станковичем?22573 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Мир РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости