«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне Мир РПЛ.

Команда Алексея Шпилевского обыграла махачкалинское «Динамо » со счетом 2:0 в 5-м туре чемпионата России.

Нижегородский клуб набрал первые очки в текущем розыгрыше лиги. До этого у него было 4 поражения подряд.

23 августа «Пари НН » сыграет с московским «Динамо» на выезде.