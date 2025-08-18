«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне Мир РПЛ.
Команда Алексея Шпилевского обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в 5-м туре чемпионата России.
Нижегородский клуб набрал первые очки в текущем розыгрыше лиги. До этого у него было 4 поражения подряд.
23 августа «Пари НН» сыграет с московским «Динамо» на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
