Быстров о тренере для «Спартака»: «Спаллетти, ему просто ##### на все – идеально подходит, если хотят бороться за чемпионство. Что-то ляпнет, и все на него переключаются, а команду не трогают»

Владимир Быстров считает, что Лучано Спаллетти идеально подошел бы «Спартаку».

«В «Спартаке » должен быть тренер – Спаллетти . Вот этому человеку просто ##### на все. Он идеально подходит в «Спартак», если клуб хочет бороться за чемпионство.

Это первый кандидат на рассмотрение. Ему не нужно никакой адаптации. Он может собрать всю прессу и отвести от команды, он это очень умело делал в «Зените ».

Что-то ляпнет, и все на него переключаются, а команду не трогают и воюют с ним. А он говорит – мальчики, спокойно себя чувствуйте и играйте, я сам все сделаю», – сказал экс-полузащитник красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает варианты на случай отставки Деяна Станковича .