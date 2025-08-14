Быстров о тренере для «Спартака»: «Спаллетти, ему просто ##### на все – идеально подходит, если хотят бороться за чемпионство. Что-то ляпнет, и все на него переключаются, а команду не трогают»
Владимир Быстров считает, что Лучано Спаллетти идеально подошел бы «Спартаку».
«В «Спартаке» должен быть тренер – Спаллетти. Вот этому человеку просто ##### на все. Он идеально подходит в «Спартак», если клуб хочет бороться за чемпионство.
Это первый кандидат на рассмотрение. Ему не нужно никакой адаптации. Он может собрать всю прессу и отвести от команды, он это очень умело делал в «Зените».
Что-то ляпнет, и все на него переключаются, а команду не трогают и воюют с ним. А он говорит – мальчики, спокойно себя чувствуйте и играйте, я сам все сделаю», – сказал экс-полузащитник красно-белых.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает варианты на случай отставки Деяна Станковича.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: YouTube-канал «О, родной футбол!»
