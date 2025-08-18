Уорнок про «МЮ»: «Зачем было покупать Кунью, не продав Бруну? В нынешней АПЛ нельзя держать пассажиров»

Стивен Уорнок считает, что «МЮ» нужно продать Бруну Фернандеша.

«Может ли клуб Премьер-лиги позволить себе сразу двух игроков, которые не отрабатывают за своими оппонентами – как это происходит с Бруну Фернандешем и Матеусом Куньей? Если нет, тогда зачем было покупать Кунью, не продав Фернандеша? От одного нужно избавляться.

В нынешней лиге нельзя держать пассажиров, и в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед » на этом серьезно прогорел», – сказал бывший защитник «Астон Виллы».

Бруну – головная боль Аморима. Вреда не меньше, чем пользы