  Кин об «МЮ» в АПЛ: «Закончат девятыми-десятыми. Ожидания от клуба сейчас настолько низкие, что все почти счастливы»
12

Кин об «МЮ» в АПЛ: «Закончат девятыми-десятыми. Ожидания от клуба сейчас настолько низкие, что все почти счастливы»

Рой Кин оценил игру «Манчестер Юнайтед» в 1-м матче чемпионата Англии.

«МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 0:1.

«Пожалуй, меня воодушевили те несколько новых игроков, которых мы увидели сегодня. Они выглядели как футболисты «Манчестер Юнайтед», они с радостью справлялись с давлением, у них правильные характеры.

Но мы уже много раз говорили о том, что в обороне есть проблемы. Мы слышали разговоры о том, что они играют не скучно, но в конечном счете, чтобы побеждать в футбольных матчах, нужно забивать голы, иначе ты постоянно находишься под давлением.

Ожидания от клуба сейчас настолько низкие, что все почти счастливы», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Позже, когда Кина попросили предсказать, какое место в АПЛ займет «МЮ», он ответил: «Середина турнирной таблицы – десятое, может быть, девятое».

Кин о голе «Арсенала» после ошибки Байындыра: «Вратари и защитники жалуются, что соперники лезут им в лицо – так ты сам лезь, будь агрессивнее. «МЮ» – слабые и мягкотелые»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
