  • Мостовой возглавил бы «Пари НН»: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
21

Александр Мостовой заявил, что был бы не против возглавить «Пари НН».

Нижегородцы не набрали ни одного очка в четырех матчах Мир РПЛ и занимают последнее место в турнирной таблице.

Сегодня команда Алексея Шпилевского примет «Динамо» Махачкала в 5-м туре чемпионата России.

– «Пари НН» ошибся с тренером? При чем здесь тренер? Футболисты играют! Назначай кого хочешь. То же самое было и два, и четыре месяца назад. Кто тогда тренировал? Ничего не поменялось.

– Получается, «Пари НН» надо менять игроков?

– Ну нет. Они же тоже не могут взять и поменять всех, футболисты сидят на контрактах. Они не могут тратить по 20 миллионов, как другие. Поймите, в футболе все давным-давно придумано.

– Если бы вас позвали в «Пари НН», поехали бы?

– Наверное, поехал бы. Но сразу бы сказал: «Ребята, вы от меня ничего не ждите, будем максимум 10-ми, но если купите трех-четырех футболистов, тогда посмотрим». Но как они купят, когда денег нет? – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Шпилевский
logoПари НН
деньги
logoАлександр Мостовой
