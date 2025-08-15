Шпилевский о 1-й победе в сезоне: «Все видят, что «Пари НН» меняется. Это говорит о совместной работе, это произошло не по щелчку»

Алексей Шпилевский оценил первую победу «Пари НН» в сезоне.

Клуб из Нижнего Новгорода одолел «Ростов » (1:0) в 2-м туре Фонбет Кубка России. Ранее «Пари НН» уступил дончанам (0:1) в 4-м туре РПЛ .

— Реванш состоялся? Вы удовлетворены?

— Большей частью, да. Самое главное было показать реакцию и победить. Нужно было реализовать моменты, которые создали в первом тайме, и тогда не было бы нервоза. Над этим надо работать. Ребята, вышедшие на поле во втором тайме, держали энергию, придали еще больше скоростей, агрессии. Ребята и клуб в целом заслужили эту победу.

— До 70‑й минуты был ровный матч с обоюдными шансами. Что сыграло решающую роль в вашу пользу?

— Не думаю, что была равная игра, не помню, чтобы соперник создал серьезные моменты у наших ворот. Реализуй мы моменты в первом тайме, уже не говорили бы об этом. Еще необходимо оставаться сфокусированными в концовке игры, что нам пока не удается. Одна ошибка может привести к голу или опасному моменту. Нельзя этого допускать.

Все видят, что «Пари НН» меняется. Надо отдать должное ребятам. Это говорит о совместной работе, это произошло не по щелчку. Понятно, что есть ошибки, но ребята стараются, что меня радует как главного тренера, — сказал тренер «Пари НН ».