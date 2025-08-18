Семин о «Динамо»: «Думаю, у руководства много вопросов к Карпину. Но на то он и тренер, чтобы исправить ошибки, которые футболисты допускают из игры в игру»

Юрий Семин считает, что у руководства «Динамо» есть вопросы к Валерию Карпину.

В 5-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили ЦСКА (1:3).

«Игра привлекла много зрителей, получился хороший матч, и чувствуется, что в нашем чемпионате уже есть интрига. И одни болельщики получили удовольствие, а другие – не очень. В игре команд есть и ошибки, и положительные моменты. Очень сильно сыграли у ЦСКА Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Игорь Акинфеев , в команде много футболистов провели этот матч на высоком уровне.

А у «Динамо » есть свои проблемы, им надо наладить выход из обороны в атаку, потому что игроки в этих моментах делают чересчур много ошибок и их за это наказывают. Может быть, им для достижения результата надо играть более просто. Но во втором тайме «Динамо» показало неплохой футбол.

Наверное, когда нет результата, то есть много вопросов к любому тренеру. Я думаю, что у руководителей «Динамо» сейчас возникло много вопросов к Валерию Карпину. Но это стандартная ситуация, она есть и в других командах, которые на сегодняшний день не выполняют задач, которые им были поставлены, – и в «Спартаке », и в «Зените ». К одним вопросов больше, к другим меньше. Поэтому и к Карпину есть претензии. Но на то он и тренер, чтобы исправить те ошибки, которые игроки допускают постоянно, из игры в игру», – сказал бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива».