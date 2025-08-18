  • Спортс
  • Губерниев о «Динамо»: «Команду лихорадит. Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»? Желаю удачи и делать погромче телевизор – каждый раз ценные советы даем»
Губерниев о «Динамо»: «Команду лихорадит. Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»? Желаю удачи и делать погромче телевизор – каждый раз ценные советы даем»

Дмитрий Губерниев с иронией высказался о результатах «Динамо» на старте сезона.

Вчера бело-голубые уступили ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ. Команда занимает 12-е место в таблице.

«Валерий Георгиевич концентрировал свое внимание на экспертах «Матч ТВ». Может быть, стоило к экспертам «Матч ТВ» прислушаться? Очевидно, что старт сезона неудачный, команду лихорадит.

Остается только пожелать Карпину удачи при выходе из кризиса и делать погромче телевизор, когда я как авторитетный футбольный обозреватель приглашаю его любимых экспертов на разговор о футболе. Мы каждый раз даем серию ценных советов. Валерий Георгиевич, по-прежнему верю», – сказал телеведущий и комментатор.

