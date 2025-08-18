  • Спортс
  Валерий Газзаев: «Динамо» с таким ресурсом не имеет права быть во второй части таблицы. Все ждали борьбы за титул – я говорил, что для этого надо делать ставку на тренера с трофеями»
22

Валерий Газзаев оценил результаты «Динамо» на старте нового сезона.

Валерий Газзаев оценил результаты «Динамо» на старте нового сезона.

Вчера бело-голубые уступили ЦСКА (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ. Команда Валерия Карпина занимает 12-е место в таблице.

– Сейчас уже можно сказать, что «Динамо» провалило начало сезона?

– Я бы сказал так. Понятно, что игра и результаты бело-голубых явно не соответствуют амбициям такого клуба и ожиданиям и претензиям болельщиков. Все же ждали, что команда с первого тура включится в борьбу за чемпионство. А что мы видим? 12-е место. Отставание от лидера 8 баллов. Понятно, что никакой катастрофы пока не произошло. Впереди очень длинная дистанция. Но как бы потери очков не сказались на финише сезона... Все-таки все условия для решения высоких задач у «Динамо» есть. Бюджет, инфраструктура, состав. Но...

– Когда «Динамо» назначило главным тренером Валерия Карпина, вы довольно осторожно отнеслись к этому решению клуба.

– Я тогда сказал, что если «Динамо» намерено бороться за чемпионство, то, наверное, надо делать ставку на тренера, который в своей карьере выигрывал трофеи. Вот и все. При этом, если помните, пожелал Валерию Карпину удачи. Впереди много матчей. Все еще можно исправить. Просто и тренерам, и футболистам бело-голубых нужно четко понимать: с таким ресурсом команда не имеет права находиться во второй части таблицы. «Динамо» должно соответствовать своим амбициям и своей истории, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
