  • «Сантос» уволил тренера Шавьера после 0:6 от «Васко». Вместо него могут назначить Сампаоли
«Сантос» уволил главного тренера после разгромного поражения от «Васко да Гама».

«Сантос» уступил со счетом 0:6 в домашнем матче чемпионата Бразилии. Для Неймара, выступающего в составе команды, это поражение стало крупнейшим в карьере.

После матча «Сантос» объявил об отставке главного тренера Клебера Шавьера. Специалист проработал в клубе 15 матчей (5 побед, 4 ничьи, 6 поражений).

Как сообщает Globo Esporte, фаворитом на замену Шавьеру в «Сантосе» считается экс-тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Сантоса»
