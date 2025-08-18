«Сантос» уволил тренера Шавьера после 0:6 от «Васко». Вместо него могут назначить Сампаоли

«Сантос» уволил главного тренера после разгромного поражения от «Васко да Гама».

«Сантос » уступил со счетом 0:6 в домашнем матче чемпионата Бразилии. Для Неймара, выступающего в составе команды, это поражение стало крупнейшим в карьере .

После матча «Сантос » объявил об отставке главного тренера Клебера Шавьера. Специалист проработал в клубе 15 матчей (5 побед, 4 ничьи, 6 поражений).

Как сообщает Globo Esporte, фаворитом на замену Шавьеру в «Сантосе» считается экс-тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.