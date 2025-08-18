  • Спортс
  Неймар заплакал после 0:6 от «Васко да Гама» – крупнейшего поражения в его карьере. Тренер соперника утешал форварда «Сантоса»
Неймар заплакал после 0:6 от «Васко да Гама» – крупнейшего поражения в его карьере. Тренер соперника утешал форварда «Сантоса»

Неймар заплакал после разгромного поражения от «Васко да Гама».

«Сантос» дома уступил «Васко» со счетом 0:6 в матче чемпионата Бразилии. Друг и экс-партнер Неймара по сборной Бразилии Филиппе Коутинью сделал дубль.

После окончания игры Неймар сел на поле и заплакал. Тренер соперника Фернандо Диниз обнял его, пытаясь утешить, когда игрок направился в раздевалку.

Это поражение стало самым крупным для 33-летнего нападающего с начала его карьеры.

Фото: скриншот трансляции

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
