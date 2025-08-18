«МЮ» интересен Уортон из «Кристал Пэлас». За 21-летним хавбеком также следит «Ливерпуль (Talksport)
«Манчестер Юнайтед» интересуется Адамом Уортоном.
Манкунианцы раздумывают об обращении к «Кристал Пэлас» по поводу 21-летнего полузащитника после того, как стало известно, что Карлоса Балеба из «Брайтона» приобрести не удастся, сообщает Talksport.
«Юнайтед» готов рассмотреть альтернативные варианты этим летом, чтобы укрепить полузащиту.
Отмечается, что «МЮ» и «Ливерпуль» давно следят за Уортоном, а «Реал Мадрид» в прошлом сезоне отправлял наблюдать за ним скаутов.
В минувшем сезоне англичанин провел 20 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Talksport
