«МЮ» интересен Уортон из «Кристал Пэлас». За 21-летним хавбеком также следит «Ливерпуль (Talksport)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Адамом Уортоном.

Манкунианцы раздумывают об обращении к «Кристал Пэлас» по поводу 21-летнего полузащитника после того, как стало известно, что Карлоса Балеба из «Брайтона» приобрести не удастся, сообщает Talksport.

«Юнайтед» готов рассмотреть альтернативные варианты этим летом, чтобы укрепить полузащиту.

Отмечается, что «МЮ» и «Ливерпуль» давно следят за Уортоном, а «Реал Мадрид» в прошлом сезоне отправлял наблюдать за ним скаутов.

В минувшем сезоне англичанин провел 20 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Talksport
«МЮ» связался с «Брайтоном» насчет Балеба, «Арсеналу» и «Ливерпулю» хавбек тоже интересен. Зимой за камерунца просили 120 млн евро – это остановило «Ман Сити»
