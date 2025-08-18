«МЮ» интересен Уортон из «Кристал Пэлас». За 21-летним хавбеком также следит «Ливерпуль (Talksport)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Адамом Уортоном.

Манкунианцы раздумывают об обращении к «Кристал Пэлас » по поводу 21-летнего полузащитника после того, как стало известно, что Карлоса Балеба из «Брайтона » приобрести не удастся, сообщает Talksport.

«Юнайтед» готов рассмотреть альтернативные варианты этим летом, чтобы укрепить полузащиту.

Отмечается, что «МЮ » и «Ливерпуль » давно следят за Уортоном, а «Реал Мадрид» в прошлом сезоне отправлял наблюдать за ним скаутов.

В минувшем сезоне англичанин провел 20 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .