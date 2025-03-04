«Реалу» интересен Уортон. «Кристал Пэлас» оценивает хавбека в 70 млн фунтов (Daily Mail)

«Реал» интересуется опорным полузащитником «Кристал Пэлас».

Как сообщает Daily Mail, мадридский клуб послал скаутов, которые будут следить за прогрессом Адама Уортона . Утверждается, что 21-летний футболист нравится главному скауту «Реала » Хуни Калафату .

Отмечается, что Уортон также интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед », но не входит в список приоритетных целей этих клубов.

«Кристал Пэлас » оценивает хавбека в 70 миллионов фунтов. Подробную статистику Адама можно найти здесь .