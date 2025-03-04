«Реалу» интересен Уортон. «Кристал Пэлас» оценивает хавбека в 70 млн фунтов (Daily Mail)
«Реал» интересуется опорным полузащитником «Кристал Пэлас».
Как сообщает Daily Mail, мадридский клуб послал скаутов, которые будут следить за прогрессом Адама Уортона. Утверждается, что 21-летний футболист нравится главному скауту «Реала» Хуни Калафату.
Отмечается, что Уортон также интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», но не входит в список приоритетных целей этих клубов.
«Кристал Пэлас» оценивает хавбека в 70 миллионов фунтов. Подробную статистику Адама можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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