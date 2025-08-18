«Атлетико» 5 матчей подряд не побеждает «Эспаньол» – 4 ничьих и поражение сегодня (1:2)
«Атлетико» не побеждает «Эспаньол» с 2022 года.
Матрасники на выезде уступили каталонской команде (1:2) в 1-м туре Ла Лиги, ведя в счете по ходу матча.
«Атлетико» не может победить «Эспаньол» уже на протяжении 5 матчей подряд – до сегодняшней встречи было 4 ничьих подряд.
В следующем туре команда Диего Симеоне примет «Эльче».
А что теперь делать со Станковичем?15015 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости