«Атлетико» 5 матчей подряд не побеждает «Эспаньол» – 4 ничьих и поражение сегодня (1:2)

«Атлетико» не побеждает «Эспаньол» с 2022 года.

Матрасники на выезде уступили каталонской команде (1:2) в 1-м туре Ла Лиги , ведя в счете по ходу матча.

«Атлетико » не может победить «Эспаньол » уже на протяжении 5 матчей подряд – до сегодняшней встречи было 4 ничьих подряд.

В следующем туре команда Диего Симеоне примет «Эльче».