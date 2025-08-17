  • Спортс
  «МЮ» нанес 20+ ударов по воротам «Арсенала» в АПЛ впервые с 2011 года. Тогда манкунианцы победили 8:2, сейчас проиграли 0:1
17

«МЮ» нанес 20+ ударов по воротам «Арсенала» в АПЛ впервые с 2011 года. Тогда манкунианцы победили 8:2, сейчас проиграли 0:1

«Манчестер Юнайтед» 14 лет не бил по воротам «Арсенала» так много, как сегодня.

Команда Рубена Аморима нанесла 22 удара в игре с «канонирами» в стартовом туре АПЛ и потерпела поражение со счетом 0:1.

В последний раз манкунианцы били 20 раз или больше в матче чемпионата с «Арсеналом» в августе 2011 года. Тогда они одержали разгромную победу со счетом 8:2.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
