Диетолог ЦСКА не советовался с Криштиану Роналду о переезде в Россию.

«Не обсуждал свой переход в ЦСКА с Роналду. Все знают про российский футбол. РПЛ одна из лучших лиг мира.

Раньше российские команды и сборная хорошо выступали на международных соревнованиях. И Роналду это знает», – сказал диетолог ЦСКА Хосе Блеса, ранее работавший с Криштиану Роналду в «Аль‑Насре ».