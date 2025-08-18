«Не обсуждал с Роналду свой переход в ЦСКА. Все знают про российский футбол, РПЛ одна из лучших лиг мира». Диетолог армейцев о Криштиану
Диетолог ЦСКА не советовался с Криштиану Роналду о переезде в Россию.
«Не обсуждал свой переход в ЦСКА с Роналду. Все знают про российский футбол. РПЛ одна из лучших лиг мира.
Раньше российские команды и сборная хорошо выступали на международных соревнованиях. И Роналду это знает», – сказал диетолог ЦСКА Хосе Блеса, ранее работавший с Криштиану Роналду в «Аль‑Насре».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
