2

Кин считает, что АПЛ выиграет «Арсенал», Старридж выбрал «Ливерпуль», Ричардс – «Ман Сити». «МЮ» попал в пятерку только у Дэниэла

Рой Кин, Дэниэл Старридж и Майка Ричардс назвали фаворитов АПЛ.

Эксперты Sky Sports рассказали, какие команды, по их мнению, займут первые пять мест по итогам чемпионата Англии.

Кин считает, что победителем Премьер-лиги станет «Арсенал», а следом за ним финишируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси».

По мнению Старриджа, действующий чемпион защитит свой титул, «канониры» закончат сезон на второй строчке, «горожане» – на третьей, «синие» – на четвертой, а «Манчестер Юнайтед» – на пятой.

Наконец, Ричардс определил такую пятерку: «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – «Арсенал» – «Челси» – «Тоттенхэм».

