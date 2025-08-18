Кин считает, что АПЛ выиграет «Арсенал», Старридж выбрал «Ливерпуль», Ричардс – «Ман Сити». «МЮ» попал в пятерку только у Дэниэла
Рой Кин, Дэниэл Старридж и Майка Ричардс назвали фаворитов АПЛ.
Эксперты Sky Sports рассказали, какие команды, по их мнению, займут первые пять мест по итогам чемпионата Англии.
Кин считает, что победителем Премьер-лиги станет «Арсенал», а следом за ним финишируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси».
По мнению Старриджа, действующий чемпион защитит свой титул, «канониры» закончат сезон на второй строчке, «горожане» – на третьей, «синие» – на четвертой, а «Манчестер Юнайтед» – на пятой.
Наконец, Ричардс определил такую пятерку: «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – «Арсенал» – «Челси» – «Тоттенхэм».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
