«Бавария» сделает первое предложение по Нкунку в ближайшие дни. Вариант с арендой был отклонен «Челси» и самим игроком
«Бавария» нацелилась на трансфер Кристофера Нкунку.
Как сообщает журналист SportMediaset Орацио Аккомандо, в ближайшие дни мюнхенский клуб направит первое предложение по 27-летнему полузащитнику. «Челси» требует 40 миллионов евро.
Если соглашение будет достигнуто, лондонцы начнут работу по подписанию Хави Симонса.
По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, «Бавария» потерпела неудачу в попытке арендовать Нкунку. И клуб, и сам игрок на данный момент предпочитают полноценный трансфер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Орацио Аккомандо в Х
