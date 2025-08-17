«Бавария» сделает первое предложение по Нкунку в ближайшие дни. Вариант с арендой был отклонен «Челси» и самим игроком

«Бавария» нацелилась на трансфер Кристофера Нкунку.

Как сообщает журналист SportMediaset Орацио Аккомандо, в ближайшие дни мюнхенский клуб направит первое предложение по 27-летнему полузащитнику. «Челси » требует 40 миллионов евро.

Если соглашение будет достигнуто, лондонцы начнут работу по подписанию Хави Симонса .

По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, «Бавария » потерпела неудачу в попытке арендовать Нкунку . И клуб, и сам игрок на данный момент предпочитают полноценный трансфер.