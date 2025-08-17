Артета выиграл 8 из 12 матчей АПЛ против «МЮ» в тренерской карьере. Больше побед лишь над «Вулверхэмптоном»

Микель Артета выиграл 8 из 12 матчей против «МЮ» в АПЛ в качестве тренера.

«Арсенал » под руководством испанца обыграл «Манчестер Юнайтед » (1:0) в матче 1-го тура АПЛ на «Олд Траффорд».

В качестве главного тренера Артета выиграл 67% матчей против «МЮ» – 8 побед в чемпионате, две ничьи и два поражения. Это лучший показатель среди всех тренеров АПЛ, на счету которых более 4 матчей против манкунианцев.

В своей тренерской карьере Артета чаще обыгрывал в АПЛ лишь «Вулверхэмптон » (9 побед).