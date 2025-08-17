Артета выиграл 8 из 12 матчей АПЛ против «МЮ» в тренерской карьере. Больше побед лишь над «Вулверхэмптоном»
Микель Артета выиграл 8 из 12 матчей против «МЮ» в АПЛ в качестве тренера.
«Арсенал» под руководством испанца обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 1-го тура АПЛ на «Олд Траффорд».
В качестве главного тренера Артета выиграл 67% матчей против «МЮ» – 8 побед в чемпионате, две ничьи и два поражения. Это лучший показатель среди всех тренеров АПЛ, на счету которых более 4 матчей против манкунианцев.
В своей тренерской карьере Артета чаще обыгрывал в АПЛ лишь «Вулверхэмптон» (9 побед).
А что теперь делать со Станковичем?13654 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости