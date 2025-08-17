  • Спортс
Артета про 1:0 с «МЮ»: «До меня «Арсенал» не выигрывал на «Олд Траффорд» 18 или 20 лет. Мы победили уже много раз и все равно не удовлетворены. Вижу, что игроки жаждут намного большего»

Микель Артета признал, что «Арсенал» мог сыграть с «Манчестер Юнайтед» получше.

«Канониры» обыграли «красных дьяволов» 1:0 в 1-м туре АПЛ. Единственный гол забил Риккардо Калафьори.

«Очень важная победа, учитывая атмосферу на этом стадионе и присутствие в составе новичков. Нам надо со всей скромностью принять этот гол. Матчи выигрываются в обеих штрафных, и сегодня мы этого добились.

Я смотрю на лица игроков и вижу, что они жаждут намного большего. Мы знаем, что мы намного лучше, чем в некоторых сегодняшних ситуациях.

До моего назначения «Арсенал» не выигрывал на «Олд Траффорд», кажется, 18 или 20 лет, теперь же мы одержали много побед, но все равно не удовлетворены.

Нам надо осторожно играть против команды с такой быстрой атакой.

Я очень доволен [Дьокерешем и Субименди] и теми, кто вышел на замену, они значительно повлияли на игру. Не все еще в своей лучшей форме, но мы ее наберем», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

