ЦСКА обыграл московское «Динамо» – 3:1. На фору армейцев зашел коэффициент 5.60

«Динамо» дома проиграл ЦСКА в московском дерби в 5-м туре Мир РПЛ (1:3).

Армейцы повели 3:0 к 42-й минуте, бело-голубые отыграли один мяч на 49-й.

В прематче букмекеры давали командам почти равные шансы: 2.65 у «Динамо» и 2.80 у ЦСКА. Победа армейцев с форой (-1,5) котировалась за 5.60.

В 7-м матче подряд между этими командами произошел обмен голами. На это зашел коэффициент 1.69.

«Динамо» не побеждает 4 матча подряд во всех турнирах.

