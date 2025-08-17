Алвес забил дебютный гол и отдал первый ассист за ЦСКА – в матче с «Динамо»
Матеус Алвес забил первый гол за ЦСКА.
20-летний полузащитник отрыл счет в матче с «Динамо» в 5-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм) на 13-й минуте.
Купленный за 6 млн евро бразилец забил дебютный гол за армейцев.
Спустя 8 минут Алвес отдал первую результативную передачу за ЦСКА – на Милана Гайича.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
