Онана не сыграет с «Арсеналом»

Андре Онана не сыграет против «Арсенала».

29-летний вратарь «Манчестер Юнайтед» не включен в заявку на матч.

Как сообщает The Athletic, Онана тренировался всего три раза с тех пор, как восстановился после травмы задней поверхности бедра.

Отмечается, что он в хорошей физической форме, но не готов к матчу.

