Онана не сыграет с «Арсеналом»
Андре Онана не сыграет против «Арсенала».
29-летний вратарь «Манчестер Юнайтед» не включен в заявку на матч.
Как сообщает The Athletic, Онана тренировался всего три раза с тех пор, как восстановился после травмы задней поверхности бедра.
Отмечается, что он в хорошей физической форме, но не готов к матчу.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.
А что теперь делать со Станковичем?11664 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Sports
The Athletic
