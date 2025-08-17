4

Онана не сыграет с «Арсеналом»

Андре Онана не сыграет против «Арсенала».

29-летний вратарь «Манчестер Юнайтед» не включен в заявку на матч.

Как сообщает The Athletic, Онана тренировался всего три раза с тех пор, как восстановился после травмы задней поверхности бедра.

Отмечается, что он в хорошей физической форме, но не готов к матчу.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
