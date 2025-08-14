Онана готов сыграть с «Арсеналом» в 1-м туре АПЛ. Вратарь «МЮ» пропустил предсезонку из-за травмы бедра
Андре Онана может сыграть в первом туре чемпионата Англии.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» повредил заднюю поверхность бедра в середине июля, и были опасения, что он пропустит до двух месяцев.
ESPN сообщает, что камерунец готов выйти в стартовом составе на игру с «Арсеналом» 17 августа. Теперь все будет зависеть от решения тренерского штаба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
