Онана готов сыграть с «Арсеналом» в 1-м туре АПЛ. Вратарь «МЮ» пропустил предсезонку из-за травмы бедра

Андре Онана может сыграть в первом туре чемпионата Англии.

Голкипер «Манчестер Юнайтед » повредил заднюю поверхность бедра в середине июля, и были опасения, что он пропустит до двух месяцев.

ESPN сообщает, что камерунец готов выйти в стартовом составе на игру с «Арсеналом » 17 августа. Теперь все будет зависеть от решения тренерского штаба.