Зайнутдинов о матче с ЦСКА: «Внутри воодушевление, жду с нетерпением. Карпин покажет «Динамо», как их остановить. Он стал требовательнее, теперь больше дисциплины»

Бахтиер Зайнутдинов рассказал о настрое на матч «Динамо» против ЦСКА.

Команды сыграют сегодня в 5-м туре Мир РПЛ в 18:00 по московскому времени.

– С какими чувствами ждете воскресный матч?

– Внутри царит какое‑то воодушевление, игру жду с нетерпением. Не скажу, что это какой‑то принципиальный матч, но для нас важно набирать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице.

Как остановить ЦСКА , нам покажет Валерий Георгиевич [Карпин]. Мы готовимся, смотрим видео, разбираем на теориях и должны подойти к этому матчу в максимально хороших кондициях. Постараемся прервать их серию без поражений.

– С Валерием Георгиевичем вы полтора года отработали в «Ростове», говорили, что многому у него научились. Его фигура стала одним из основных факторов при переходе в «Динамо»?

– Валерий Георгиевич Карпин – человек, который позвал меня из Казахстана в Россию и открыл мне путь в российскую Премьер‑лигу. Это очень важный человек в моей футбольной карьере, поэтому, конечно, я могу сказать, что это было ключевым фактором при принятии решения о переходе в «Динамо ».

В принципе, глобально ничего не изменилось [в требованиях Карпина к футболистам]. Может быть, стало больше дисциплины и требований к игрокам. Это то, что я сразу заметил, – сказал Зайнутдинов .

Полузащитник в прошлом выступал за ЦСКА, откуда перешел в турецкий «Бешикташ». Этим летом Бахтиер вернулся в Россию, став игроком «Динамо».