  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зайнутдинов о матче с ЦСКА: «Внутри воодушевление, жду с нетерпением. Карпин покажет «Динамо», как их остановить. Он стал требовательнее, теперь больше дисциплины»
5

Зайнутдинов о матче с ЦСКА: «Внутри воодушевление, жду с нетерпением. Карпин покажет «Динамо», как их остановить. Он стал требовательнее, теперь больше дисциплины»

Бахтиер Зайнутдинов рассказал о настрое на матч «Динамо» против ЦСКА.

Команды сыграют сегодня в 5-м туре Мир РПЛ в 18:00 по московскому времени.

– С какими чувствами ждете воскресный матч?

– Внутри царит какое‑то воодушевление, игру жду с нетерпением. Не скажу, что это какой‑то принципиальный матч, но для нас важно набирать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице.

Как остановить ЦСКА, нам покажет Валерий Георгиевич [Карпин]. Мы готовимся, смотрим видео, разбираем на теориях и должны подойти к этому матчу в максимально хороших кондициях. Постараемся прервать их серию без поражений.

– С Валерием Георгиевичем вы полтора года отработали в «Ростове», говорили, что многому у него научились. Его фигура стала одним из основных факторов при переходе в «Динамо»?

– Валерий Георгиевич Карпин – человек, который позвал меня из Казахстана в Россию и открыл мне путь в российскую Премьер‑лигу. Это очень важный человек в моей футбольной карьере, поэтому, конечно, я могу сказать, что это было ключевым фактором при принятии решения о переходе в «Динамо».

В принципе, глобально ничего не изменилось [в требованиях Карпина к футболистам]. Может быть, стало больше дисциплины и требований к игрокам. Это то, что я сразу заметил, – сказал Зайнутдинов.

Полузащитник в прошлом выступал за ЦСКА, откуда перешел в турецкий «Бешикташ». Этим летом Бахтиер вернулся в Россию, став игроком «Динамо».

А что теперь делать со Станковичем?10932 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoБахтиер Зайнутдинов
психология
logoтактика
logoВалерий Карпин
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» – ЦСКА. Сергеев и Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
239 минут назад
«У «Динамо» перед ЦСКА нет преимуществ. Армейцы – фавориты, у них лучше игра, состав поприличнее, но будет ничья 1:1». Терехин о дерби
7сегодня, 10:51
Главные новости
«Динамо» – ЦСКА. Сергеев и Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
239 минут назад
АПЛ об отмене гола Эзэ против «Челси»: «Гехи находился менее чем в метре от стенки в момент штрафного. Это свободный удар»
214 минут назад
Эзе забил «Челси» со штрафного, но гол отменили из-за того, что игрок «Кристал Пэлас» толкал Кайседо в стенке
1637 минут назадФото
Хейлунда не будет в заявке «МЮ» на матч с «Арсеналом». Форварду будет сложно получить игровое время при Амориме (The Athletic)
1341 минуту назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Ростов» в гостях у «Рубина»
226244 минуты назадLive
Агент Батракова: «Скауты «Ман Сити» анализируют Алексея, это не секрет. До разговоров об интересе или до оффера еще далековато»
1951 минуту назад
«Челси» – «Кристал Пэлас». 0:0 – гол Эзе со штрафного отменен. Онлайн-трансляция
5054 минуты назадLive
«Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде (Legalbet)
25сегодня, 13:05
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» играет с «Кристал Пэлас»
785сегодня, 13:01Live
«МЮ» против «Арсенала» – кто победит? Голосуйте в нашем телеграм-боте и боритесь за призы 🎁
сегодня, 13:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Ростов». 1:0 – Кабутов забил на 53-й. Онлайн-трансляция
167 минут назадLive
Тимощук о словах Литвинова, что счет 2:2 в матче «Спартак» – «Зенит» не по игре: «Пускай говорят, что хотят. Мы работаем и стараемся идти к своей цели»
11 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Шалимов или Талалаев могут вывести «Спартак» на чистую воду побед»
421 минуту назад
Идову про 2:2 «Спартака» и «Зенита»: «Судейство было хорошее, оба пенальти и удаление по делу. Арбитр никого не «убивал», не было спорных решений»
728 минут назад
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» забил 5 голов «Энгерсу»
1139 минут назадLive
Ассоциация футбола Аргентины о матче с Россией: «Не отказываемся от идеи, но уже не в этом году»
452 минуты назад
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» против «Анже», «Лилль» играет с «Брестом»
36сегодня, 13:00Live
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 13:00Live
«Оренбург» выиграл впервые в сезоне РПЛ. У «Акрона» первое поражение
8сегодня, 12:57
«Локомотив» провел конференцию с тренерами команд из Бразилии, Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Смертин и Венцель выступили в качестве спикеров
1сегодня, 12:43Фото