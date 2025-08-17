«У «Динамо» перед ЦСКА нет преимуществ. Армейцы – фавориты, у них лучше игра, состав поприличнее, но будет ничья 1:1». Терехин о дерби
Олег Терехин поделился ожиданиями от матча «Динамо» с ЦСКА.
Бело-голубые примут армейцев в 5-м туре Мир РПЛ сегодня в 18:00 по московскому времени.
– ЦСКА, конечно, является фаворитом в этом матче. Преимуществ «Динамо» перед армейцами пока не вижу. ЦСКА явно играет лучше.
У них и состав сейчас поприличнее, а у Валерия Георгиевича [Карпина] в команде немало травмированных. Тем не менее, думаю, дерби завершится вничью – 1:1.
– Может ли быть тренерская отставка в случае поражения «Динамо»?
– Не думаю, что, если «Динамо» неудачно сыграет, будут какие‑то перестановки. Рано пока для этого, – сказал бывший форвард бело-голубых Терехин.
Сейчас команда Карпина занимает 10-е место в Мир РПЛ, набрав 5 очков. Армейцы с 8 очками идут на 4‑й строчке турнирной таблицы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
