«ПСЖ» продал Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро

«ПСЖ» продал Норди Мукиеле «Сандерленду».

Французский защитник подписал 4-летний контракт. Сообщалось, что сумма трансфера составит 12 млн евро.

Прошлый сезон Мукиеле провел в аренде в «Байере». С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/SunderlandAFC

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Сандерленда» в X
logoНорди Мукиеле
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoСандерленд
logoПСЖ
трансферы
logoБайер
logoбундеслига Германия
