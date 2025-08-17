«ПСЖ» продал Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро
«ПСЖ» продал Норди Мукиеле «Сандерленду».
Французский защитник подписал 4-летний контракт. Сообщалось, что сумма трансфера составит 12 млн евро.
Прошлый сезон Мукиеле провел в аренде в «Байере». С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/SunderlandAFC
А что теперь делать со Станковичем?10185 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Сандерленда» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости