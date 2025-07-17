«ПСЖ» не рассчитывает на Шкриньяра, Асенсио, Солера и Мукиеле

«ПСЖ» планирует избавиться от ряда игроков.

В парижский клуб из аренд вернулись Милан Шкриньяр , Марко Асенсио , Карлос Солер , Норди Мукиеле и Ильес Хусни . Как передает Le Parisien, «ПСЖ» не рассчитывает на этих футболистов.

На данный момент они тренируются с со второй командой.

По словам источника, в Шкриньяре и Асенсио заинтересован «Фенербахче». У Солера есть вариант в Испании – Марселино хочет видеть игрока в «Вильярреале».