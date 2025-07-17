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«ПСЖ» не рассчитывает на Шкриньяра, Асенсио, Солера и Мукиеле

«ПСЖ» планирует избавиться от ряда игроков.

В парижский клуб из аренд вернулись Милан Шкриньяр, Марко Асенсио, Карлос Солер, Норди Мукиеле и Ильес Хусни. Как передает Le Parisien, «ПСЖ» не рассчитывает на этих футболистов. 

На данный момент они тренируются с со второй командой.

По словам источника, в Шкриньяре и Асенсио заинтересован «Фенербахче». У Солера есть вариант в Испании – Марселино хочет видеть игрока в «Вильярреале».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Le Parisien
logoПСЖ
logoИльес Хусни
logoвысшая лига Турция
logoЛа Лига
logoФенербахче
logoМарко Асенсио
logoВильярреал
возможные трансферы
logoМилан Шкриньяр
logoКарлос Солер
logoлига 1 Франция
logoНорди Мукиеле
logoМарселино Гарсия Тораль
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