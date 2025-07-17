«ПСЖ» не рассчитывает на Шкриньяра, Асенсио, Солера и Мукиеле
«ПСЖ» планирует избавиться от ряда игроков.
В парижский клуб из аренд вернулись Милан Шкриньяр, Марко Асенсио, Карлос Солер, Норди Мукиеле и Ильес Хусни. Как передает Le Parisien, «ПСЖ» не рассчитывает на этих футболистов.
На данный момент они тренируются с со второй командой.
По словам источника, в Шкриньяре и Асенсио заинтересован «Фенербахче». У Солера есть вариант в Испании – Марселино хочет видеть игрока в «Вильярреале».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости