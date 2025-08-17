  • Спортс
11

«Аталанта» предложила «Интеру» 16 млн евро за Залевского. Миланцы готовы продать хавбека

«Интер» может продать Николу Залевского «Аталанте».

В июне миланцы выкупили арендованного у «Ромы» полузащитника за 6 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аталанта» сделала официальное предложение по игроку на 16 млн евро.

Отмечается, что клубы продолжают вести переговоры, стремясь как можно скорее закрыть сделку.

Со статистикой Залевского можно ознакомиться здесь.

Напомним, «Интер» длительное время вел переговоры о трансфере форварда «Аталанты» Адемолы Лукмана, но клуб из Бергамо пока отказывается его отпускать.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
