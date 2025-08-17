«Аталанта» предложила «Интеру» 16 млн евро за Залевского. Миланцы готовы продать хавбека

«Интер» может продать Николу Залевского «Аталанте».

В июне миланцы выкупили арендованного у «Ромы» полузащитника за 6 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Аталанта » сделала официальное предложение по игроку на 16 млн евро.

Отмечается, что клубы продолжают вести переговоры, стремясь как можно скорее закрыть сделку.

Напомним, «Интер» длительное время вел переговоры о трансфере форварда «Аталанты» Адемолы Лукмана, но клуб из Бергамо пока отказывается его отпускать.