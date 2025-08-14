«Ман Сити» продает Макати «Ноттингему» за 30 млн фунтов с учетом бонусов
Джеймс Макати перейдет из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест».
Клубы согласовали трансфер 22-летнего полузащитника за 30 миллионов фунтов с учетом бонусов, сообщает The Athletic.
«Горожане» могут получить определенный процент от суммы перепродажи игрока. У них также будет право обратного выкупа хавбека.
В прошлом сезоне АПЛ Макати провел 15 матчей и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9381 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
