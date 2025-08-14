«Ман Сити» продает Макати «Ноттингему» за 30 млн фунтов с учетом бонусов

Джеймс Макати перейдет из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест».

Клубы согласовали трансфер 22-летнего полузащитника за 30 миллионов фунтов с учетом бонусов, сообщает The Athletic.

«Горожане» могут получить определенный процент от суммы перепродажи игрока. У них также будет право обратного выкупа хавбека.

В прошлом сезоне АПЛ Макати провел 15 матчей и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь .